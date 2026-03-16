Congreso, internas partidarias y causas judiciales: la intensa agenda política que marcará la semana

En la Cámara de Diputados de la Nación Argentina comenzará el proceso de constitución de 18 comisiones permanentes, que se desarrollará entre martes y jueves.

Según el reparto acordado entre los bloques, nueve comisiones quedarán para el peronismo, cuatro para La Libertad Avanza, tres para el bloque Fuerzas del Cambio –integrado por PRO, UCR, MID y Por Santa Cruz– y dos para el interbloque Unidos, conformado por Encuentro Federal, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

Aunque el peronismo tendrá la mayor cantidad de presidencias, el oficialismo sostiene que conservará las comisiones con mayor capacidad de fijar agenda legislativa, lo que le permitiría impulsar iniciativas del Gobierno en el Congreso.