La política argentina afrontará una semana marcada por la reorganización del Congreso de la Nación, movimientos en los principales partidos y la continuidad de causas judiciales de alto impacto. El oficialismo de Javier Milei buscará fortalecer su esquema legislativo mientras la oposición reacomoda su estrategia política.
Congreso, internas partidarias y causas judiciales: la intensa agenda política que marcará la semana
El Gobierno buscará consolidar su estrategia parlamentaria con la conformación de comisiones en Diputados y el Senado, mientras avanzan causas judiciales sensibles y los principales partidos preparan definiciones internas.
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Agenda política de la semana en Argentina
• Lunes 16
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La semana política comienza con negociaciones entre bloques en el Congreso para terminar de definir el funcionamiento de comisiones en ambas cámaras.
Por su parte, Milei viajará a Córdoba para disertar en la Bolsa de Comercio de la capital provincial a las 16 horas.
Luego de las repercusiones políticas del caso de la criptomoneda $LIBRA, con la revelación de una serie de comunicaciones del Presidente, su hermana Karina y Santiago Caputo con Mauricio Novelli (el principal imputado del caso), este lunes a las 16 habrá una conferencia de prensa de la Comisión Investigadora del caso en el Palacio Legislativo.
• Martes 17
En la Cámara de Diputados de la Nación Argentina comenzará el proceso de constitución de 18 comisiones permanentes, que se desarrollará entre martes y jueves.
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Según el reparto acordado entre los bloques, nueve comisiones quedarán para el peronismo, cuatro para La Libertad Avanza, tres para el bloque Fuerzas del Cambio –integrado por PRO, UCR, MID y Por Santa Cruz– y dos para el interbloque Unidos, conformado por Encuentro Federal, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
Aunque el peronismo tendrá la mayor cantidad de presidencias, el oficialismo sostiene que conservará las comisiones con mayor capacidad de fijar agenda legislativa, lo que le permitiría impulsar iniciativas del Gobierno en el Congreso.
En el plano judicial, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene previsto declarar en el marco de la causa conocida cuadernos. El caso investiga presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios durante los gobiernos kirchneristas y se originó a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. La declaración vuelve a colocar el expediente en el centro del escenario político y judicial.
• Miércoles 18
El Senado de la Nación Argentina realizará una sesión a las 14 con varios temas sensibles en agenda.
El oficialismo buscará dar ingreso al pliego del juez Carlos Mahiques para que pueda continuar cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal, pese a que cumplirá 75 años en noviembre, edad establecida por la Constitución como límite para ejercer la magistratura.
También se tratará el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá, una designación que podría generar polémica política porque durante el debate de la Ley Bases había trascendido que su voto favorable podría derivar en un cargo diplomático.
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Además, el Senado dará ingreso a pliegos de seis militares y debatirá tres acuerdos internacionales firmados con Francia, Austria y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Ese mismo día se constituirá la comisión de Asuntos Constitucionales, que será presidida por el senador libertario Agustín Coto, y también se conformará Seguridad Interior y Narcotráfico, que quedará en manos de la radical Carolina Losada.
• Jueves 19
Continuará la conformación de comisiones tanto en Diputados como en el Senado.
En la Cámara alta se terminarán de constituir Agricultura y Ganadería, Libertad de Expresión, Turismo, Defensa Nacional, Asuntos Administrativos y Municipales y Deportes.
Según lo previsto, Agricultura será presidida por Joaquín Benegas Lynch, Libertad de Expresión por Carolina Moisés y Turismo por Mariana Juri. En tanto, Defensa Nacional quedará a cargo de Luis Juez, Asuntos Administrativos y Municipales será presidida por Daniel Kroneberger y Deportes por Bruno Olivera Lucero.
En el plano partidario se realizará una cumbre nacional del PRO convocada por el expresidente Mauricio Macri. El encuentro buscará ordenar la estrategia del partido frente al gobierno de Milei y definir su posicionamiento político de cara al nuevo escenario electoral.
• Viernes 20
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Jornada marcada por las repercusiones políticas de la cumbre del PRO y del funcionamiento de las comisiones que se terminen de constituir durante la semana.
• Sábado 21
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Los principales espacios políticos mantienen reuniones internas y definiciones de estrategia, especialmente dentro del Partido Justicialista, que continúa con su proceso de reorganización tras la derrotas electorales de 2023 y 2025.
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