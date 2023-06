Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Morales: "La lógica de incorporación a JxC no puede depender de lo que le conviene a Bullrich"

El gobernador de la provincia de Jujuy, titular de la UCR y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, cuestionó a Patricia Bullrich al decir que "la lógica de incorporación" de dirigentes a esa coalición no puede ser "en función de lo que le conviene o no" a la exministra de Seguridad.

Morales consideró que el espació está "hace tres meses en una meseta, atrapados entre la interna de Bullrich" y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.