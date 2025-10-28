Salario "dinámico" y paritarias por empresa, ejes de la reforma laboral que impulsa Javier Milei

Luego del triunfo electoral del domingo, el gobierno nacional avanza con el proyecto que modifica salarios y condiciones para los trabajadores.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, expuso sobre la reforma laboral y los salarios dinámicos en el último coloquio de Idea.

La Casa Rosada pule los detalles de un amplio proyecto de ley de reforma laboral , por ahora sin una convocatoria formal a la Confederación General del Trabajo ni a las cámaras empresarias. La iniciativa tiene dos pilares fundamentales que apuntan a instalar las paritarias por empresa y la posibilidad de acordar con los trabajadores un salario "dinámico por mérito".

Si bien desde la CGT confirmaron ante la consulta de Ámbito que todavía no hubo una convocatoria institucional del Javier Milei para debatir la reforma , tampoco descartaron que la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero haya indicado contactos informales con algunos dirigentes de la central obrera o haya explorado la posibilidad de un acuerdo en el marco del Consejo de Mayo que integra Gerardo Martínez de la UOCRA .

Desde el Gobierno nacional explicaron que "hoy existen dos esquemas posibles: que el convenio de empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad o que, como ocurre actualmente, el convenio de actividad prevalezca, permitiendo que el de empresa solo pueda mejorar las condiciones del primero. A diferencia de los convenios por actividad, los acuerdos por empresa permiten ajustar las cláusulas a las realidades de cada empresa, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica".

Desde La Libertad Avanza se inclinan por el avance hacia un modelo donde el convenio de empresa tenga prioridad . "Con el esquema vigente, el desafío es garantizar que los convenios de actividad puedan aplicarse de manera efectiva en todo el país, incluso en las regiones más desfavorecidas o en empresas con menos recursos", agregan desde los despachos oficiales donde se cocina el proyecto de reforma laboral ordenado por el Presidente que, tras el triunfo electoral del oficialismo en las elecciones de medio término, será enviado al Congreso en el marco de un presunto acuerdo con los gobernadores.

El salario de los trabajadores también está en la mira de la Casa Rosada, donde sostienen que "las paritarias deben contemplar un principio esencial sostenido también por la OIT: la sostenibilidad económica de las empresas. El sistema laboral solo funciona si las empresas pueden sostenerse en el tiempo". Es decir, rechazan en principio el modelo de paritarias atadas a la inflación como base para mejorar el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los trabajadores para centrase en la "viabilidad" económica de las empresas.

Paritarias "realistas"

"Los convenios y las paritarias deben construirse sobre bases realistas, que luego puedan mejorarse a nivel empresa cuando las condiciones lo permitan. El salario dinámico por mérito y productividad es uno de los ejes centrales para modernizar las relaciones laborales. Busca incorporar criterios objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas, acuerdos de empresa o individuales", explican desde el gobierno nacional ante la consulta de este medio.

El propósito de las paritarias, desde la óptica de la reforma laboral que impulsará La Libertad Avanza, es entonces mejorar el salario y reconocer el mérito sin comprometer la sostenibilidad empresarial. "Hasta ahora, las negociaciones salariales se centraron casi exclusivamente en la inflación, un modelo agotado. El cambio económico impulsado por el presidente Javier Milei exige pasar de un sistema indexado a uno basado en productividad y mérito, que premie el esfuerzo individual y fomente la eficiencia colectiva", advierten.

El incremento salarial dinámico propone que el salario básico remunerativo se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia. "Así, el salario se convierte en un motor de mejora continua, con incentivos reales tanto para el trabajador como para la empresa", razonan en el gobierno.

“El que más produce, más gana; y la organización que reconoce el mérito, crece. Estos mecanismos ya funcionan en algunas empresas para el personal fuera de convenio; el objetivo es incorporarlos formalmente a las negociaciones colectivas, siempre en acuerdo con los sindicatos. Un sistema puramente solidario, donde todos perciben lo mismo sin importar el esfuerzo o los resultados, desincentiva la productividad y promueve la mediocridad. El trabajador que da más, quiere más", aseguran los encargados de trabajar en el proyecto de la reforma laboral de la Casa Rosada.

Aspectos evaluados para incluir en la reforma laboral

El objetivo del gobierno de Milei sería eliminar rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas, una reforma que podría sin embargo entrar en colisión con los derechos esenciales de los trabajadores. Entre las reformas mencionadas por el Presidente, y que podrían discutirse dentro de los convenios colectivos, se encuentran:

• Digitalización de los procesos de registro.

• Eliminación de trabas burocráticas.

• Libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte.

• Implementación de bancos de horas.

Por ahora, y previo a su envío al Congreso, todos los aspectos de la reforma laboral se debaten en el Consejo de Mayo, que sesiona periódicamente con la participación de la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Desregulación, la Secretaría de Trabajo, las cámaras empresarias y las centrales obreras.