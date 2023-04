Sueños, entresueñosy alucinaciones deLeón, Carballo y Burton

Un texto de la artista Juliana Iriart acompaña la muestra y aclara que las obras de la exhibición invitan a “sentir sin necesidad de entender, ¡es una aventura llena de vida! En esta muestra podemos mecernos entre el pasado y el futuro, entre criaturas, agujeros, cantos, sudores, flores, líneas, plumas, fuentes, sombras, velos, tierra, belleza, soles, miedos, tristezas, amor, alegría, temblores, órbitas, aburrimiento, dolor, fuerza. En este presente nada, nada, nada, queda afuera. Nos habilita el derecho a perdernos, a dejarnos llevar por la pintura que muchas veces parece emanarse a sí misma”.

En un espacio semejante a una pérgola se encuentran, disponibles para el visitante, unas impresiones redondas de papel con 64 frases tomadas del I Ching. “Las puse para que la gente se las lleve como galletas de la fortuna…”, señala la artista.

En un diálogo con el teórico Ticio Escobar acerca de sus pensamientos, Catalina León, observó hace ya tiempo: “Mientras trabajo tengo presente la idea, pero no se trata de una idea previa: se manifiesta cuando la obra está concluida. La pintura no traduce un pensamiento anterior a su propio proceso: lo va conformando y expresando en el curso de ese proceso. Al comienzo, yo partía de algo urgente que decir, algo ya definido, pero posteriormente llegué a concebir la producción de la obra como el acto de rodear un vacío, como un hecho de desdecir más que de decir”. El concepto de “lo femenino” está abiertamente representado en la muestra, aunque la artista no lo considera determinante. Catalina León participó de la Beca Kuitca del Centro Cultural Rojas y ganó en 2007 el Primer Premio arteBA de Petrobrás con la instalación “Patio o pintura para piso y plantas”, obra que está en la génesis de la muestra actual. En 2010 creó Vergel con otros artistas, un proyecto donde se relaciona el arte con la salud y la educación. Hoy es coordinadora y docente de Vergel y trabaja en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.