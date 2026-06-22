Fernando Gago recibió el alta tras sufrir un infarto y ya continúa la recuperación en su casa

El entrenador de Universidad de Chile había sido operado de urgencia por un problema cardiovascular. Evolucionó favorablemente y seguirá con controles médicos ambulatorios.

Fernando Gago fue dado de alta este lunes luego de haber permanecido internado por un infarto agudo al miocardio que sufrió días atrás en Chile . El entrenador de Universidad de Chile había sido sometido a una intervención de urgencia y, tras una evolución favorable, continuará su recuperación en su domicilio.

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La noticia fue confirmada por la Clínica Alemana , donde el exfutbolista permanecía internado desde la madrugada del 19 de junio. El problema de salud se produjo poco después del triunfo de Universidad de Chile sobre O'Higgins, cuando el malestar que ya había evidenciado durante la conferencia de prensa posterior al partido se agravó.

A través de un comunicado, el centro médico informó: “Clínica Alemana informa que el señor Fernando Rubén Gago fue dado de alta durante la mañana de hoy para continuar su recuperación en su domicilio” .

Además, detalló que el exjugador de la Selección argentina y del Real Madrid “ingresó en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio” , cuadro que fue tratado mediante angioplastias que permitieron restablecer el flujo sanguíneo hacia el corazón.

Desde la institución médica remarcaron que la evolución fue favorable y sin complicaciones , motivo por el cual el entrenador continuará ahora con un seguimiento fuera del ámbito hospitalario. Según precisaron, seguirá con “controles cardiológicos de manera ambulatoria” .

fernando-gago-alta El director técnico de Universidad de Chile fue operado de urgencia y evolucionó favorablemente.

La imagen de Gago tras regresar a su hogar

Luego de que se conociera el alta médica, Verónica Laffitte, pareja de Gago y madre de su hijo menor, compartió en sus redes sociales la primera imagen del entrenador tras dejar el sanatorio.

veronica-laffitte-fernando-gago Fernando Gago continuará su tratamiento con controles cardiológicos ambulatorios en su domicilio.

La publicación mostró al exmediocampista ya instalado en su casa junto al pequeño. La empresaria acompañó la fotografía con un breve mensaje: “Casita”, junto a un corazón y emojis de plegaria, reflejando el alivio de la familia después de los días de preocupación por su estado de salud.

Cómo fue el episodio que sufrió el entrenador

El episodio comenzó antes de un partido de Universidad de Chile, cuando Gago empezó a sentir algunas molestias mientras estaba concentrado junto al plantel. A pesar de las señales, el técnico decidió continuar enfocado en el compromiso que tenía por delante.

Desde su entorno explicaron que el entrenador priorizó el encuentro y señalaron: “Lo importante era el partido, tenía que sacar el partido adelante”. La situación del equipo era delicada y el resultado podía modificar su posición en la tabla.

Durante el partido, Gago siguió con molestias pero se mantuvo al frente del equipo. La preocupación aumentó después del final del encuentro, cuando los síntomas se intensificaron y su estado empezó a llamar la atención.