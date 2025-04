Fiebre Xeneize: Boca lidera el ranking de entradas vendidas para el Mundial de Clubes

Si bien el organismo del fútbol mundial no dio cifras, sí remarcó el impacto del equipo tres veces campeón del mundo en la previa del certamen que se jugará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos.

El top de los partidos más pedidos lo completan Flamengo vs. Chelsea, Real Madrid vs. Al Hilal y Salzburgo vs. Real Madrid.

Cómo será el paso de Boca por el Mundial de Clubes

Boca integrará el Grupo D del certamen, junto a Bayern Munich de Alemania, Benfica de Portugal y Auckland City de Nueva Zelanda. Todo parece indicar que el equipo que preside Juan Román Riquelme tendrá un masivo acompañamiento en cada presentación.

El último encuentro de la fase de grupos será el 24 de junio en Nashville frente al conjunto neozelandés. Ahora el equipo de Gago buscará reforzarse y fortalecer al equipo para el debut del 16 de junio ante el Benfica de Di María y Otamendi.

El otro elenco argentino que disputará la competencia será River, quien compartirá grupo con Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milán.