Hinchas del Atlético Madrid quemaron la camiseta de Julián Álvarez

El futbolista de la Selección Argentina pidió ser vendido del club madrileño y sus hinchas estallaron de furia: quemaron una camiseta de su propio equipo con el nombre de Julián Álvarez.

Un pequeño grupo de hinchas del Atlético Madrid quemó una camiseta del conjunto español con el nombre de Julián Alvarez luego de que el futbolista argentino declarara, en medio del Mundial 2026 , que le gustaría cambiar de club en el mercado de pases .

Los fanáticos compartieron el video en sus redes sociales y acusaron al jugador cordobés de “traidor”.

En uno de los videos difundidos en X, se ve la camiseta titular del "Aleti" con el dorsal del futbolista argentino colgada en un poste, mientras uno de los hinchas empieza a incendiarla.

Una vez que se forma el fuego, el resto de los involucrados comienza a corear: “Julián Alvarez, hijo de p..., por traidor” . Luego, la sueltan y la pisotean en el suelo.

atletico de madrid quema la camiseta de julian por traidor y lo peor que el atletico no lo va dejar ir a barcelona corrupcion pic.twitter.com/NPns4kZnYD

El enojo de los hinchas de Atlético de Madrid se produjo después de que el ex River declarara, tras el partido ante Austria, que le gustaría una transferencia en el próximo mercado.

“No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño“, afirmó el campeón del mundo en la zona mixta.

La cláusula de rescisión es estratosférica: 500 millones de euros, sin embargo, según informó el medio catalán Mundo Deportivo, el azulgrana ya le presentó una oferta por 100 millones que no fue respondida por el Atlético.

Sin embargo, el panorama se complicó cuando se metió en el medio el Real Madrid. Un día después de ser reelecto como presidente, Florentino Pérez envió una oferta por 150 millones de euros por la "Araña", que fue rechazada de inmediato por el Atlético. ¿Cuánto tendrá que pagar el Barcelona por Julián? ¿Podrá irse o seguirá bajo las órdenes de Simeone?