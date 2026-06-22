Quién es David Alaba, el capitán de Austria que le ganó tres veces a Messi pero igual se rinde a sus pies

El defensor de 33 años suma más de 30 títulos en Europa tras sus etapas en el Bayern Munich y el Real Madrid, incluyendo cuatro Champions League.

Hoy Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 . Ambos equipos llegan con tres puntos al encuentro, luego de sus respectivas victorias frente a Argelia y Jordania en el debut, y se juegan el liderazgo de la zona .

Uno de los nombres que más atención genera en la previa es el de David Alaba , capitán del conjunto europeo. El defensor de 33 años tiene una carrera consolidada en la élite europea tras su paso por el Bayern Munich y el Real Madrid .

Multicampeón de la Champions League, el jugador se cruzará nuevamente a Lionel Messi , con quien comparte un particular historial y el balance general favorece al austríaco. A continuación, conocé los detalles.

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Los enfrentamientos de David Alaba contra Messi y números a su favor

El historial entre David Alaba y Lionel Messi incluye cuatro enfrentamientos oficiales en la Champions League y con un balance que favorece al defensor austríaco.

El primer cruce se dio en 2013, cuando el Bayern Munich goleó al Barcelona 4-0 en semifinales. En aquel duelo, el argentino no estuvo al 100% físicamente y no fue titular en la vuelta.

El segundo enfrentamiento es el histórico 8-2 del Bayern al equipo catalán en los cuartos de final de la competencia en 2020. Incluso, en ese partido, Alaba terminó marcando un gol en contra, pero el resultado ya estaba prácticamente definido a favor de los alemanes.

Sin embargo, los jugadores nunca coincidieron en el clásico de España: el austríaco pasó al Real Madrid cuando Messi llegó al PSG.

En el primer partido de esa serie, el conjunto francés ganó 1-0 y el rosarino tuvo la chance de abrir el marcador, pero Thibaut Courtois le atajó un penal. En la vuelta, el Real Madrid dio una remontada con tres goles de Karim Benzema, logrando la clasificación en el Santiago Bernabéu.

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The Best: la decisión de Alaba frente a Messi

Uno de los episodios más comentados en la relación entre David Alaba y Lionel Messi ocurrió en el premio The Best de la FIFA, cuando el defensor austríaco, en su rol de capitán de selección, participó en la elección del mejor jugador del mundo en febrero de 2023.

En aquella edición, Messi se llevó el premio con 52 votos a favor y compartió podio con el francés Kylian Mbappé (44) y Karim Benzema (34). En ese conteo, el voto de Alaba sumó cinco puntos para el argentino y tres para su compañero en el Real Madrid.

Tras la polémica, Alaba dio explicaciones en las redes sociales: "A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria decidimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla estuvo habilitado para votar y así procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim, cuánto le admiro, como a sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas".

Los fanáticos del equipo blanco estallaron en las redes sociales, cuestionaron su lealtad al club y hasta pidieron su salida. "No soy yo quien escogió a Leo antes que a Karim. Somos un equipo y todo el mundo puede votar en nuestro equipo. Y al final hay un resultado y este fue el resultado", dijo nuevamente en una conferencia de prensa. El dato es que hasta el entrenador de Austria, Ralf Rangnick, eligió a Messi en primer lugar.

alaba austria

Argentina - Austria: horario, árbitro, sede y dónde verlo

El segundo partido de la fase de grupos entre Argentina y Austria se jugará hoy a las 14:00 (hora de Argentina). Será un duelo directo por la cima de la zona, ya que ambos equipos llegan como los ganadores del debut y con la necesidad de sumar puntos para encaminarse a la clasificación.

El árbitro será Amin Mohamed Omar, que ya tuvo su estreno en el torneo durante el partido entre Corea del Sur y República Checa. El egipcio estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes. El español Alejandro Hernández fue designado como cuarto juez.

En la previa, Alaba fue claro sobre el desafío que representa enfrentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni: "Argentina tiene una plantilla repleta de jugadores de primer nivel, además de Messi. No es casualidad que sean los actuales campeones del mundo. Sin embargo, haremos nuestro trabajo, nos prepararemos lo mejor posible y daremos lo máximo para conseguir un buen resultado".

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La sede será el Dallas Stadium (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas. Es uno de los más modernos y tecnológicos del mundo, con capacidad para alrededor de 80.000 espectadores, que puede ampliarse en eventos especiales.

Inaugurado en 2009, es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, pero para el Mundial 2026 fue adaptado con una gran inversión en infraestructura para cumplir con los estándares de la FIFA.

En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse por TV Pública, Telefe y TyC Sports, además de las plataformas de streaming Disney+ Premium y DGO.