Los Ilusionistas 3 ya tiene fecha de estreno en streaming + Agregar ámbito en









La tercera entrega de la popular franquicia de magia y acción llegará este mes a Prime Video, convirtiéndose en uno de los estrenos destacados.

Una película que resulta atractiva para los amantes del cine.

La tercera entrega de la popular franquicia de magia y acción llegará este mes a Prime Video. Los fanáticos de Los Ilusionistas podrán volver a sumergirse en el universo de los magos más famosos del cine. Tras su lanzamiento en formato digital, la tercera película de la saga desembarcará en streaming y se convertirá en uno de los estrenos destacados de junio.

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Conocida internacionalmente como Now You See Me, la franquicia ganó popularidad gracias a su combinación de ilusionismo, robos espectaculares, acción y giros inesperados. A más de una década del estreno de la primera película, la historia regresa con una nueva entrega que busca mantener vivo el fenómeno. La llegada de la película a Prime Video permitirá que millones de suscriptores accedan a la nueva aventura sin necesidad de alquilarla o comprarla por separado.

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¿De qué trata Los Ilusionistas 3? La película vuelve a seguir los pasos de los Cuatro Jinetes, el grupo de ilusionistas que utiliza elaborados trucos de magia para ejecutar complejos planes y enfrentarse a poderosos adversarios. La historia mantiene los elementos que caracterizaron a la saga desde sus comienzos: espectáculos sorprendentes, secretos ocultos, desafíos imposibles y secuencias de acción que ponen a prueba las habilidades de los protagonistas.

Uno de sus mayores aciertos vuelve a ser el elenco. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher y Morgan Freeman recuperan la química que caracterizó a las entregas anteriores, mientras que Rosamund Pike aporta presencia como la principal antagonista de la historia. La dirección de Ruben Fleischer acompaña ese despliegue con una puesta en escena más ambiciosa, en la que los trucos de magia y las persecuciones ocupan un lugar que marca la diferencia, siendo el atractivo visual de la producción.

Sin embargo, la película también arrastra algunas de las debilidades habituales de la saga. El guion exige aceptar situaciones cada vez más exageradas y algunas resoluciones desafían por completo la lógica, incluso dentro del universo fantástico que propone la historia. La nueva entrega estará disponible en Prime Video desde el 19 de junio de 2026 y formará parte de los principales lanzamientos del mes dentro de la plataforma. Trailer Los Ilusionistas 3 Embed - LOS ILUSIONISTAS 3 Tráiler Español Latino (2025) Nada es lo que parece 3 Reparto Los Ilusionistas 3 Jesse Eisenberg

Woody Harrelson

Dave Franco

Isla Fisher

Mark Ruffalo

Morgan Freeman

Rosamund Pike

Ariana Greenblatt

Justice Smith

Dominic Sessa

Lizzy Caplan

Andrew Santino

Thabang Molaba

Ben Seidman

William Gaminara

Dominic Allburn

Bobby Holland Hanton

Ricky Velez

Nick Wittman

Scott Alexander Young

Tayla Kovacevic-Ebong

Luca Besse

Angela Paula Stander

Mali McEwan

Lyssandra Skye Arias