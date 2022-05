Tras el criptocrash, Bitcoin perfora los u$s30.000 y las criptomonedas se recuperan: ¿Qué puede pasar con el precio?

En el caso de Luna, la criptomoneda que propició la crisis, las pérdidas aún han sido mayores: más del 99% de su valor. La divisa empezó la semana en los u$s73 y a día de hoy se paga a 0,0006 dólares. Por el camino se fueron ahorros de pequeños inversores, un crash que amenazó a todo el ecosistema. La presencia de firmas financieras hizo que miles de personas confiasen sus ahorros a una moneda que presumía de paridad con el dólar, pero sin nada que respaldase esa paridad. Porque Terra no dependía de activos, divisas, ni nada real que la hermanase con el dólar, sino de un algoritmo.

¿Qué puede pasar con el precio?

El reconocido inversor estadounidense Bill Miller analizó brevemente el presente del mercado cripto, caracterizado por liquidaciones masivas que llevaron a muchas de las principales criptomonedas a caídas del 50% en apenas una semana.

“La correlación en este momento es con el riesgo y la aversión al riesgo. Entonces, cuando al mercado le va bien, Bitcoin sube, y cuando el mercado va mal, Bitcoin baja, y creo que esas correlaciones pueden seguir rebotando”, deslizó Miller en diálogo con CNBC sobre el precio de BTC.

Asimismo, señaló que si BTC cotizara a la mitad de su precio actual (que ronda los u$s30.000), tampoco le sorprendería, aunque no le gustaría para nada porque afectaría a una parte importante de su propia cartera.

El inversor, que ha defendido las estrategias a largo plazo en varias oportunidades, fue consultado sobre su accionar en medio del derrumbe de BTC y aseguró que no vendió sus criptomonedas. Si embargo, confesó que suele deshacerse de una pequeña parte de otros activos para mantener su liquidez “al margen”.

Por último, Miller lamentó que mucha gente haya perdido dinero en el mercado cripto durante las últimas semanas y meses, aunque remarcó que gran parte de los inversores “han estado especulando sobre cosas de las que probablemente no saben nada”. Además, señaló que todas las criptomonedas excepto bitcoin “tienen competencia”, por lo que no es capaz de arriesgarse por ninguna en particular.

“Creo que hay que pensar en ellos como inversiones de riesgo (…) La mayoría de ellos no funcionarán, y los pocos que funcionan lo harán muy bien, pero no sé cuáles son”, agregó.

