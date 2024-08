Alerta meteorológica por frío extremo, lluvia y fuertes vientos: cuáles son las provincias afectadas y cómo estará el clima en el AMBA

lluvias.jpeg Se prevé lluvias intensas en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se esperan otra vez lluvias aisladas durante la jornada que podrían ser de gran intensidad. Es por esto, que el organismo meteorológico emitió un alerta amarillo para el centro, oeste y costa de la provincia de Buenos Aires junto con las advertencias por viento fuerte.

El viernes, en tanto, se anticipa con cielo parcialmente nublado durante las primeras horas del día, intensificando su nubosidad hacia la tarde y noche. La Ciudad volverá a registrar temperaturas mínimas muy bajas, registrando hasta 2 grados durante la madrugada. El termómetro alcanzará los 14 grados de máxima.

En cuanto al fin de semana, se descarta la probabilidad de lluvias. Se prevé un sábado con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 4 y 17 grados. El domingo se espera mayor nubosidad y vientos fuertes.

Ciclogénesis en la provincia de Buenos Aires: qué zonas se verán afectadas

La alerta naranja por fuertes vientos regirá sobre las localidades de Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, General Lavalle, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves y Coronel Dorrego.

Alerta naranja en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires se verá azotada por un ciclón extratropical en las próximas horas, que traerá consigo un drástico descenso en las temperaturas, baja presión, vientos fuertes, y que podría mantenerse durante varios días.

viento zonda.jpg Se esperan ráfagas que superen los 65 km/h.

''Un Ciclón Extratropical o Baja Presión se estará formando en PBA en las próximas horas y nos dejará días muy distintos de acá en más muy VENTOSOS y bastante más fríos'', anunció en su cuenta de X el meteorólogo Alpio Costa.

Y agregó: ''Es más, ya está entrando aire más fresco, que no hará otra cosa que consolidarse en las próximas horas''. También adjuntó una imagen de satélite que detalla el avance del ciclón extratropical en la zona de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a la Ciudad en ella.

Por último, detalló las zonas y el tiempo que podría durar el fenómeno meteorológico: ''Aunque por cierto lo más complicado lo espera la mitad sur de la PBA, no estaría de más que, acá en el área metropolitana - dónde no hay casi riesgos - guardes todo y no dejes nada suelto en balcones y terrazas desde ahora y por las próximas 48 horas''.