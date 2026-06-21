Beneficios ANSES: cómo acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios

El programa ofrece ahorros en cadenas de todo el país y ventajas adicionales según el banco elegido. Conocé los detalles.

Jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos en supermercados, reintegros bancarios y rendimientos diarios sobre el dinero depositado.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES cuentan con una serie de beneficios que van más allá del cobro mensual de la prestación. A través del programa Beneficios Capital Humano - ANSES, el Gobierno mantiene vigente una red de descuentos y reintegros en supermercados, farmacias, comercios y otros rubros que alcanza a miles de puntos de venta en todo el país.

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La iniciativa permite acceder a promociones especiales, simplemente utilizando la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes . Además, algunas entidades financieras incorporaron beneficios complementarios, que incluyen reintegros adicionales, cuotas sin interés y cuentas remuneradas que generan rendimientos diarios sobre el saldo disponible.

El programa fue ampliándose durante los últimos meses, con la incorporación de nuevos bancos y acuerdos comerciales. Actualmente, la red supera los 7.000 comercios adheridos y más de 13.000 puntos de venta distribuidos en distintas provincias argentinas.

El programa Beneficios Capital Humano - ANSES es un sistema de descuentos y reintegros destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES. Su objetivo es facilitar el acceso a productos y servicios, mediante promociones especiales negociadas con cadenas comerciales y bancos.

El acceso es automático. No es necesario realizar una inscripción específica ni completar formularios adicionales. El único requisito es utilizar la tarjeta asociada a la cuenta donde se cobran los haberes previsionales.

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¿Quiénes pueden acceder a los descuentos de ANSES?

Para utilizar los descuentos no se exige una gestión previa. El sistema reconoce automáticamente al beneficiario cuando realiza el pago mediante la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde recibe la prestación previsional.

En algunos casos, los bancos agregan promociones específicas para quienes cobran sus haberes en esa entidad. Por ejemplo, Banco Nación, Banco Galicia, Banco Supervielle y Banco Provincia cuentan con acuerdos complementarios que permiten obtener ahorros superiores a los contemplados en el programa general.

La disponibilidad de los beneficios puede variar según la región y el comercio adherido. ANSES mantiene un buscador oficial que permite consultar los locales participantes y las promociones vigentes en cada zona del país.

La red de comercios incluye supermercados, farmacias, perfumerías, indumentaria, ópticas, estaciones de servicio y otros rubros de consumo cotidiano.

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¿De cuánto es el porcentaje de descuento y cuáles son los topes de reintegro?

Los descuentos básicos del programa empiezan en el 10% para compras en supermercados y pueden alcanzar el 20% en productos de limpieza y perfumería, dependiendo del comercio. Las condiciones varían según cada cadena. En Carrefour, por ejemplo, el programa contempla un descuento del 10% con un tope de reintegro de $35.000. Día, por otro lado, aplica un 10% con tope de $2.000 por transacción.

A estos beneficios pueden sumarse promociones bancarias adicionales. Los jubilados que cobran en el Banco Nación acceden a un reintegro extra del 5% utilizando BNA+ MODO, con un límite semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000 en supermercados seleccionados. En el Banco Galicia existen promociones de hasta el 25% de ahorro con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

El Banco Supervielle ofrece descuentos del 20% en supermercados determinados durante los martes, con topes que pueden llegar a $25.000 dependiendo del medio de pago utilizado.

ANSES

Cómo cobrar rendimientos diarios con la cuenta remunerada de ANSES

Una de las novedades incorporadas dentro del esquema de beneficios es la posibilidad de obtener rendimientos diarios sobre el dinero depositado en la cuenta donde se cobran los haberes previsionales.

Las denominadas cuentas remuneradas permiten generar intereses automáticamente sobre el saldo disponible, sin necesidad de constituir un plazo fijo ni inmovilizar los fondos durante un período determinado.

Las condiciones específicas, incluyendo la tasa nominal anual (TNA) aplicada, dependen de cada entidad. ANSES recomienda consultar directamente con el banco donde se cobra la prestación para conocer los detalles vigentes.