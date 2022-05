Jorge Macri sobre los piqueteros: "Muchos son vagos que no laburan"

En sus declaraciones, Macri insistió con la idea de que las organizaciones sociales no deben intermediar en la distribución de planes a beneficiarios, algo que el Estado debe controlar y hacer directamente indicó. Remarcó que hay personas con trabajo formal que “están bajo la línea de pobreza”, quienes expresan un descontento por el otorgamiento de planes sociales: “Dicen loco estoy harto de bancar vagos que no laburan y que el Estado piense que me van a poner impuestos eternamente”, manifestó el funcionario porteño este domingo.