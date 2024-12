Axel Kicillof destacó las obras en la provincia durante 2024: "Decir que no hay plata es una excusa"

"Este 2024 no solo fue un año de grandes obras para la provincia. También fue un año en el que demostramos que decir que no hay plata es una excusa porque cuando hay compromiso y decisión política las cosas se pueden hacer", analizó Kicillof, en medio de una semana convulsionada para la provincia luego de que no se aprobará el Presupuesto 2025 en la legislatura bonaerense.