Dudas por dictamen agregan tensión a ley ómnibus: LLA se juega la gobernabilidad

La Libertad Avanza ingresa, antes de su segundo mes, en una compleja y delicada búsqueda de equilibrios entre su plan de gobierno, las demandas de los que desean conciliar un acuerdo y la presión de los opositores más reacios. Luego de acompañar el dictamen de mayoría con disidencias , los diputados no propios conocieron la ley ómnibus que el oficialismo quiere votar por un borrador que circuló por los medios: los consensos dialogados no se incluyeron en el texto que ellos mismos habían firmado en el Congreso .

Otro de los resquemores que provocó el Gobierno tuvo que ver con las publicaciones en redes sociales de Luis Caputo , quien teme no alcanzar la reforma fiscal –que implica modificar retenciones y jubilaciones, los puntos más resistidos-: “ Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias ”. Además del cruce que provocó esa -nueva- advertencia con el diputado Miguel Ángel Pichetto , uno de los principales interlocutores de los dialoguistas, los dirigentes provinciales comienzan a plantearle a Nación sus limitaciones para mejorar las condiciones de las regiones. Como ejemplo está la respuesta del salteño Emiliano Estrada (Unión por la Patria) al ministro: “Si dijeron que iban a cortar Obra Pública y transferencias discrecionales, ¿de qué recortes estás hablando? A eso solo le queda la coparticipación, que no la podés tocar. Será amenaza para los que todavía tienen la caja de jubilaciones, como mucho”.

El último plenario que trató la ley ómnibus provocó un impacto aún incuantificable. El más trascendente fue la treta que le tendió el Gobierno nacional a sus propios aliados parlamentarios. " Fui a una de las reuniones. Cuando vi quiénes estaban ahí y qué punteo estaban haciendo, me retiré", admitió el cordobés Oscar Agost Carreño (ex PRO, hoy en Hacemos Coalición Federal) en la radio Futurock y apuntó que entre los correctores del proyecto estaba el asesor Federico Sturzenegger , uno de los más solicitados por la oposición para que se presente en la Cámara junto al ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Nicolás Posse . La escena que ocurrió en un departamento porteño sólo fue la continuidad de la práctica parlamentaria que viene aplicando La Libertad Avanza desde el inicio del debate: avanzar con la redacción en mesas de negociación paralelas mientras pasan funcionarios y representantes de la sociedad civil por el plenario.

Con la inclusión en el dictamen de artículos que se habían acordado excluir (como régimen de Zona Fría, retenciones, reforma pesquera, privatizaciones inconsultas), el oficialismo volvió a tensar una relación con la oposición dialoguista que se fue deteriorando con los pasos de los días y que se manifiesta en el acompañamiento a su propuesta: si bien contó con el respaldo de diputados de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, ninguno de estos bloques lo hicieron en su totalidad y todos rubricaron en disidencia. El diputado Carlos Gutiérrez, cercano a Juan Schiaretti, admitió en sus redes sociales que "nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado".

Cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado. — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) January 25, 2024

¿Se acrecentará el malestar después de este dictamen inconsulto, pese a las reuniones que tuvo Martín Menem durante todo el jueves con acuerdistas? Hacemos Coalición Federal emitió un comunicado donde instan al Presidente "a que deje de confrontar con el Congreso", repiten los artículos con los que disienten pero no descartan acompañamiento general. El PRO, también mediante un documento oficial, garantizó su respaldo luego de que se incluyeran sus "sugerencias y aportes técnicos que profesionalizan lo enviado por el Gobierno".

Ley ómnibus: cuándo será la votación

La sesión maratónica que se aguarda en el recinto para este martes incluye el debate de más de 500 artículos que se terminarán rechazando o se aprobarán en el mismo momento, apartado por apartado. "Traigan sus sacos de dormir y sus almohaditas porque vamos a estar días debatiendo", pronosticó el radical formoseño Fernando Carbajal, uno de los que no firmó el dictamen de mayoría, que convive con uno de minoría impulsado por la Coalición Cívica y con el de rechazo de Unión por la Patria.

Con respaldos fragmentados de los bloques dialoguistas, y con la resistencia cada vez más explícita de los gobernadores de la zona centro, el Gobierno busca replicar la estrategia que logró con Tucumán con otras provincias del norte: pretende que el incentivo de la coparticipación por Ganancias signifique un crédito para que acompañen retenciones. El escenario es complicado porque tanto los gobernadores de Juntos por el Cambio (Zdero de Chaco, Sadir de Jujuy) como algunos del peronismo (Insfrán de Formosa, Zamora de Santiago del Estero) no estarían dispuestos a quebrar la posición partidaria.

"Estamos en un proceso de disgregación nacional, donde cada uno ve si se lleva la yerba mate, el azúcar, la soja o algo para poder decirle a su provincia que va a seguir funcionando su sistema productivo", interpretó la socialista santafesina Mónica Fein (Hacemos Coalición Federal, firmó dictamen de minoría) durante el plenario y vaticinó el acontecimiento parlamentario de la semana: Unión por la Patria tuvo su primera ruptura legislativa desde que se debate la ley ómnibus. Se alejaron tres diputados del peronismo tucumano que conformaron un bloque propio llamado sugestivamente Independencia. "El Gobierno accedió a los pedidos de Tucumán", justificó en La Gaceta el gobernador Osvaldo Jaldo, quien administra los intereses de la flamante bancada.

diputado tucumán.png Agustín Fernández, presidente del bloque Independiente, firmó el dictamen de La Libertad Avanza.

Nueva conformación de Diputados: cómo quedaron los bloques

Luego de la ruptura de Unión por la Patria, La Libertad Avanza encuentra en Independencia un nuevo bloque que le puede aportar respaldo, en un contexto donde cada acompañamiento suma para alcanzar los 127 votos que requiere cualquier aprobación. Sin embargo, su posición se vuelve endeble si continúan las disidencias internas de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal.

Los bloques de Diputados son los siguientes:

Unión por la Patria : 99 diputados.

: 99 diputados. La Libertad Avanza: 38 diputados.

38 diputados. PRO : 37 diputados.

: 37 diputados. Unión Cívica Radical : 34 diputados.

: 34 diputados. Hacemos Coalición Federal : 23 diputados.

: 23 diputados. Innovación Federal : 9 diputados.

: 9 diputados. Frente de Izquierda : 5 diputados.

: 5 diputados. Independencia : 3 diputados.

: 3 diputados. Por Santa Cruz : 2 diputados.

: 2 diputados. Producción y Trabajo : 2 diputados.

: 2 diputados. Buenos Aires Libre : 2 diputadas.

: 2 diputadas. Avanza Libertad : 1 diputado.

: 1 diputado. Creo : 1 diputada.

: 1 diputada. La Unión Mendocina: 1 diputado.

El Senado tratará el DNU

Con la firma de cuatro senadores de Unión por la Patria, avanza una solicitud dentro del Senado para exigirle a la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, que convoque a una sesión especial para el jueves 1° de febrero, donde se trate la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Javier Milei el 20 de diciembre. El requerimiento se da luego de que se venza el plazo para que la Comisión Bicameral (no se llegó a conformar ante la falta de designación de diputados) constituya un dictamen y por la reglamentación que estipula que sólo se puede debatir los proyectos del temario en períodos de extraordinarias.

“Somos optimistas en llegar al número, pero estamos trabajando en eso”, señalaron desde el bloque peronista que quiere encaminar la derogación del DNU. En caso de que el Senado la rechace, precisa también tratamiento en Diputados para perder su vigencia. Unión por la Patria cuenta con 33 bancas, a cuatro del quórum. Se encuentra mirando a los provincialismos (especialmente los de Misiones y Río Negro), además de conservar la expectativa de una negativa del radicalismo, cuyo presidente y senador Martín Lousteau se expresó reticente a aprobar proyectos sin tratamiento de fondo.

Senadores Peronismo Diputados El peronismo busca su primer triunfo legislativo en el Senado.

Sin embargo, uno de los senadores a convencer manifestó para Ámbito su escepticismo al respecto de que Unión por la Patria llegue al quórum: “Es peligroso e irresponsable convocar a sesión para tratar el DNU sin tener garantizados los votos para rechazarlo. He visto que hay gobernadores que están acordando con el Ejecutivo y sus legisladores están bancando al gobierno”, señaló y agregó: “solo pareciera importar el posicionamiento mediático e intentan mostrar que pueden cambiar la lógica de fuerzas. Yo voy a dar quórum a una sesión que me garantice el rechazo al DNU. A aventuras arriesgadas e irresponsables que pueden ocasionar un resultado contrario no me sumo”. La moneda, en ambas cámaras del Congreso, continúa en el aire.