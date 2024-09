El show de Javier Milei: celebración libertaria, reinterpretación de Cicerón y reacción de los diputados

Al llegar, Milei le estrechó la mano efusivo a José Luis Espert y omitió el saludo con Victoria Villarruel (a la que abrazó al finalizar); dispuso a los funcionarios económicos a su izquierda y a los ministros a su derecha (ausencias de Pettovello y Mondino); y reconvirtió una de las principales críticas propias y ajenas para aplicarla a uno de sus conceptos de campaña: “ Vamos a poner un cepo al Estado ”. De forma inédita, se encargó de endulzar a los aliados legislativos ("agradezco mucho a los que me han acompañado") y se guardó un guiño para Cristian Ritondo , titular del bloque del PRO: le regaló las hojas de su discurso.

Milei y Karina.jpeg Javier Milei saluda a su hermana, Karina. Mariano Fuchila

En ese marco, su discurso tuvo otra dos reinterpretaciones. La primera remite a una de las históricas consignas del sindicato ATE (“Fortalecer al Estado para liberar la Nación”) para reformularla en perspectiva libertaria: “Achicar al Estado para engrandecer a la sociedad”. La segunda referencia fueron sus menciones a Marco Aurelio Cicerón, del que citó un discurso en el que habría dicho que "la deuda pública debe ser disminuida y la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada". La frase es vehementemente falsa, tanto por su conveniente contenido antiestatalista, por los estudios de universidades internacionales que no pudieron dar cuenta de su origen y por su anacronía: no existía la posibilidad de emitir deuda hace 2000 años y la dirigencia romana no se expresaba en términos de funcionarios.