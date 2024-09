Milei, a contrapierna: LLA es partido nacional pero con precio a la baja

Tal vez, la fecha no fue la mejor. La Libertad Avanza (LLA) exhibió el sábado su carnet de partido nacional , el que lo habilita a presentarse en las elecciones 2025 sin pedir sellos prestados. Pero en la dinámica cambiante y vertiginosa de la era libertaria, el lanzamiento agarró a Javier Milei a contrapierna . Y, lo sabe el Presidente arquero, cuando eso ocurre la pelota en general llega al fondo de la red.

Un indicador de pobreza que dejó a más de medio país del otro lado del muro, la inminente marcha universitaria que promete ser masiva y contundente, gremios en alerta y con paros anunciados, una interna que no cede y que se trasladó a Parque Lezama, más funcionarios del gabinete que se despiden, aliados que ya miran de reojo y que se corren de la foto, encuestas que reflejan mayor desaprobación. Todo de golpe, en un lapso breve. Recibió más goles LLA en los últimos días que en lo que había transcurrido de gestión . La motosierra sin consecuencias parece estar, al menos, en discusión. Desgaste prematuro y necesidad de resultados. O, de mínima, de controlar la agenda.

Falta una eternidad para 2025. Hay objetivos intermedios que marcarán el precio de LLA como partido novato. Pero lo que hasta hace un par de semanas parecía arrollador, ahora no lo es. Quién marcará el pulso de la alianza con el PRO, qué harán los radicales y provincialistas generosos. Hechos que están por verse.

Panic show recargado

Milei redobló la apuesta. Apuntó contra la casta, contra los periodistas, contra los encuestadores, contra “los kukas” en modo más enérgico que lo habitual. Repitió el rap que le dio éxito en campaña. Apeló a la mística etérea de “la gran gesta libertaria”. Repasó la breve historia de su carrera política, le dio méritos a Karina por el haber inscripto al partido. Agradeció al “coloso” Luis Caputo y a Patricia Bullrich. También a “la muñeca” de Francos y a Sandra Pettovello. Un discurso híper repetido, donde anualizó la inflación plantada de 17000%, “los curros” de la obra pública, de las organizaciones sociales y tantas cosas ya escuchadas, aunque anoche se mostró recargado, con más exabruptos que nunca.

Asimismo, no solo Karina formalizó su poder. También Martín Menem, vice de LLA, inscribió su lugar en la mesa, pese a los dardos que había recibido tanto por los escándalos de las internas en Diputados que diezmaron el bloque, como por el petardeo enviado por Mauricio Macri para instalar a Cristian Ritondo en la presidencia de la Cámara de Diputados. Menem fatigó provincias con Karina, es de las pocas figuras que tiene LLA fuera de Buenos Aires. Fue reconocido, no es poco.

Además, el propio Milei mencionó por primera vez al “triángulo de hierro” y explicitó a Santiago Caputo como uno de sus vértices. No es menor este dato, en especial tras la salida el jueves por la noche de Mario Russo del Ministerio de Salud. Caputo mantiene su estatus en la escala de Milei, y fogoneó el ascenso de Mario Lugones a Salud, más allá de las “razones personales” esgrimidas por Russo en su renuncia, quien de paso se ahorrará el costo político del dengue en el verano (¿habrá sido un enviado del ahora exministro el mosquito que se tragó Milei en el escenario?). La sangría de funcionarios sigue, y el vendaval no se detiene. Las internas son a cielo abierto, y ayer hubo una ausencia notoria: Victoria Villarruel. La vice tuvo otro cruce con el Presidente y no se sumó al “panic show”, en lo que parece una muestra más de la ruptura sin retorno.

La postal libertaria también deja en alto a Sebastián Pareja y a Pilar Ramírez, portadores del sello en los dos distritos centrales para LLA: Buenos Aires y CABA.

Burbuja vs realidad

De todos modos, más allá de la burbuja libertaria, hay un mundo real, donde la pobreza y la indigencia siguen creciendo. El rebote en V es menos que una quimera, y por ende la población (no la casta) sabe que deberá ajustarse aún más los cinturones con la “deep motosierra” que anunció Sturzenegger, el otro “coloso”. Más allá de que haya culpado, como se previa, a los gobiernos anteriores, el costo empezó a llegar.

Para colmo, el discurso de Milei en la ONU, en contra del Pacto del Futuro, dejaron a inversores recalculando. Lo mencionaban ejecutivos de empresas: la Agenda 2030 es una guía para el mundo occidental que mira, supuestamente, La Libertad Avanza. Incluso, el miércoles por la mañana ya se ponían en duda el futuro de unos 70 proyectos que dependen del financiamiento del Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo (PNUD) que depende de la ONU, con aportes de compañías y gobiernos. Así como en el plano local Francos sale a matizar los deslices de Milei, le tocará ese rol a Diana Mondino en la arena internacional.

También el Congreso el frente del Congreso es incierto para LLA. En el veto a la reforma jubilatoria, el oficialismo logró juntar un tercio de voluntades en ambas cámaras para dinamitar el aumento a los jubilados. Ahora, ese club no parece sólido para sostener el otro veto, el de la ley de financiamiento universitario. La UCR salió fuerte para evitar fugas en sus bloques y el PRO de Mauricio Macri sigue en silencio. Votantes jóvenes, a priori de Milei, que se ven afectados. La marcha federal tiene potencia, capaz de herir al Gobierno por su magnitud.

Tanto el PRO como la UCR empezaron a marcarle la cancha. Un tironeo lógico de cara a 2025. Macri mantiene su tesis. Empieza a ver cómo se concreta. Avizora que Milei llegará debilitado al año próximo, y que entonces los dirigentes amarillos no le irán al pie. En LLA creen, no obstante, que la fusión se dará de facto, que Macri se terminará diluyendo en la marea violeta.

Asimismo, los gobernadores empiezan a despegarse. Algunos de ellos se bajaron del bloque en el Senado denominado Provincias Unidas, creado esta semana para tener lazo directo con LLA. Salteños, tucumanos, catamarqueños, prefirieron mantener un pie en el plato opositor. Quién sabe si el peronismo, aún envuelto en un caos, no es el refugio ideal

Otros pusieron reparos al proyecto de Boleta Única Papel (BUP) e insisten con la necesidad de eliminar el casillero de “lista completa”. Un pedido que llega, por ejemplo, desde Neuquén y Río Negro.

El enojo de Milei ayer en el escenario de Parque Lezama, parece, tiene sus razones.