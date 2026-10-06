El iPhone 17 fue el celular más vendido del mundo durante el segundo trimestre de 2026

El modelo de Apple concentró el 6% de las ventas globales. La compañía y Samsung colocaron cinco equipos cada una entre los diez más vendidos.

El iPhone 17 fue el smartphone más vendido del mundo durante el segundo trimestre de 2026, con una participación del 6% de las ventas globales de unidades. Apple y Samsung dominaron el ranking: cada compañía ubicó cinco modelos entre los diez primeros y, en conjunto, concentraron el 26% de las ventas mundiales de smartphones , dos puntos porcentuales más que un año atrás, según reflejó el informe de Monitor global de ventas por modelo de teléfonos móviles Sales Tracker de Counterpoint Research.

La concentración se mantuvo elevada pese a que el mercado general cayó un 11%. En ese contexto, las marcas concentraron sus esfuerzos en los smartphones premium y en los modelos de mayor volumen, en medio de la escasez global de memoria RAM.

El analista senior de Counterpoint Research, Karn Chauhan, señaló que las ventas de unidades de Apple crecieron un 5% interanual pese a la caída del mercado general. El crecimiento estuvo impulsado por mayores ventas del iPhone en India, Japón y Medio Oriente y África (MEA), mientras que en Corea del Sur casi se duplicaron durante el segundo trimestre de 2026.

El iPhone 17 fue el modelo más vendido del trimestre, favorecido por las actualizaciones que redujeron la diferencia con las versiones Pro. A su vez, la demanda de los modelos premium impulsó las ventas del iPhone 17 Pro y Pro Max , respaldadas por programas de canje, promociones y opciones de financiación.

Según Chauhan, el aumento de los precios de los smartphones también llevó a los consumidores hacia los segmentos de gama alta , lo que fortaleció la posición competitiva de Apple.

El iPhone 17e también permitió a la compañía mantener una fuerte presencia en el ranking. El modelo incorporó MagSafe y una mayor capacidad de almacenamiento interno al mismo precio que el año anterior y, al igual que su antecesor, mantuvo su popularidad en Estados Unidos y Japón, respaldado por promociones de las operadoras.

Samsung y el desempeño del Galaxy S26 Ultra

El Galaxy S26 Ultra fue el smartphone Android más vendido del trimestre y representó más de la mitad de las ventas de la serie Galaxy S26.

El analista senior, Harshit Rastogi, destacó que se trató de la primera vez que un dispositivo Android de gama ultra premium lideró las ventas de Android en un trimestre de junio. Además, el lanzamiento más tardío de la serie Galaxy S26 respecto de la Galaxy S25 trasladó una mayor cantidad de ventas al segundo trimestre.

El Galaxy S26 Ultra superó a su antecesor y se diferenció por su pantalla de privacidad y sus capacidades de inteligencia artificial mejoradas. Samsung también reforzó las promociones y destinó recursos a sus smartphones insignia para mitigar la caída de ingresos en un contexto de aumento de costos.

En paralelo, los modelos de entrada y gama media de la serie Galaxy A mantuvieron su popularidad por sus precios, disponibilidad y relación entre precio y prestaciones. Todos los equipos de la línea Galaxy A que aparecen entre los diez primeros ofrecen seis años o más de soporte de software, en línea con ciclos de reemplazo cada vez más largos.

Los 10 celulares más vendidos del mundo

Según las estimaciones de Counterpoint Research, estos fueron los diez smartphones con mayor participación en las ventas globales durante el segundo trimestre de 2026: