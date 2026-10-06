"Gracias por hacernos mejores a todos": el video de despedida de la AFA para Lionel Messi + Agregar ámbito en









La Asociación del Fútbol Argentino le dedicó un corto al astro nacional, en el marco de su despedida durante la noche de este martes, en el que repasaron por qué, para los argentinos, es el mejor de todos.

Lionel Messi se despedirá esta noche de la Selección argentina y la AFA le dedicó un emotivo video. X

Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina una vez que finalice el partido contra Benín, que comenzará este martes a las 20 horas y está estipulado para que finalice a las 22. Con la intención de comenzar a generar un clima acorde para su partida, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) subió un video emotivo a sus redes sociales. “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno, capitán”, escribieron.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El video comenzó con un breve repaso emocional: “Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles, por la magia de esos tiros libres, había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar…”.

Messi volando por los aires, y como siempre, respaldado por sus compañeros. X Si bien su última vez con la celeste y blanca será contra los africanos, la despedida no concluirá ahí. Una vez que finalice el encuentro, las luces del Estadio Monumental se posarán en la mitad de la cancha para que todos los futbolistas se ubiquen en esa posición del terreno de juego para darle comienzo al homenaje final. Además, varios artistas se encargarán de ponerle melodía a la noche histórica en Núñez.

Continuando con la pieza de AFA, la locución siguió tocando fibras emotivas para los hinchas de la Selección: “Leo, ¿Sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Argentina (@afaseleccion) El video de despedida para Messi. Graficando el relato con los paños de fondo, hicieron referencia a su festejo apuntando hacia el cielo: “Nos hiciste mejores nietos, con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad, porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con tus pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar a los ojos del mundo. Cuando dormiste abrazado a esa copa. Porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar”.

Por último, la pieza audiovisual concluyó con un mensaje de agradecimiento: “Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles, pero tu legado va más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros ¿Sabés que vamos a decir? El mejor de todos, porque nos hizo mejores a todos”. La despedida de Lionel Messi: horarios, shows y toda la fiesta que preparó la AFA La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá al fútbol como eje, pero estará acompañada por una programación especial durante toda la jornada. El amistoso ante Benín comenzará a las 20 en el estadio Monumental, mientras que las puertas del estadio abrirán a las 16. La AFA organizó una programación musical que comenzará a las 17:30 y continuará después del encuentro. La previa contará con Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis. A las 20, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino antes del comienzo del partido. Messi en su último entrenamiento con la celeste y blanca. Un Poco de Ruido y banda en vivo será el primer espectáculo del cronograma de la jornada. Diez minutos después se presentará Sebastián Mendoza y, a las 17:50, será el turno de Román El Original. Amar Azul actuará desde las 18, seguido por Santi Cairo a las 18:10 y Q’ Lokura a las 18:20. A las 18:40, Un Poco de Ruido regresará para encargarse de la animación, mientras que Damas Gratis se presentará desde las 19. Durante el entretiempo, el show estará a cargo de Gaspar Benegas. La celebración continuará una vez terminado el partido. Desde las 22:03 habrá un espectáculo de drones y fuegos artificiales. Luego, La Sole actuará a las 22:10 y Ulises Bueno lo hará desde las 22:15. A las 22:30 está prevista una gran sorpresa para cerrar la despedida, aunque la organización no reveló de qué se trata.