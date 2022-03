Feroz crítica en Francia contra Neymar: "No entrena, llega casi borracho, está arruinando al PSG"

El periodista Daniel Riolo liquidó al brasileño en RMC Sport, uno de los principales medios deportivos de Francia.

"Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario", disparó sin piedad.

Riolo fue por más y pidió fervientemente la salida de Neymar del conjunto parisino: "A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar o su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG", aseguró sin filtro alguno.

Además, por el mal momento de la institución, el periodista también dejó palabras contra los dos dirigentes más importantes, el presidente Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo, director deportivo.

“El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”, cerró Riolo.