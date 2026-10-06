Día Mundial del Huevo: de la mañana a la noche, en variedad de opciones + Agregar ámbito en









Este viernes 9 de otubre será el Día Mundial del Huevo y te mostramos cuáles son los mejores lugares para tener una gran experiencia en esta jornada única.

Lo mejores lugares para el Día Mundial del Huevo.

BRUNCH A MEDIDA EN CASA PLANES Casa Planes, en Caballito: Planes 1400. En Casa Planes, el restaurante de los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, el huevo es uno de los protagonistas del brunch de fin de semana. Los sábados y domingos la propuesta parte de una infusión, exprimido de naranja o Carpano con soda y yogur con granola, y suma una preparación de huevos, a elección entre cinco versiones: revueltos con panceta ahumada, shakshuka con salsa de tomate, cebolla, morrón, ajo y perejil; huevos florentinos con bechamel, espinaca y parmesano; al estilo turco, con yogur, ají molido, pimentón y limón, o revueltos con palta natural y aceite de oliva. Acompañados por opciones dulces y saladas como English muffin, French toast, tostadas con mermelada y queso blanco, los huevos son 100% orgánicos y libres de jaula, provistos por La Morenita, de Los Cardales. El brunch se sirve los sábados y domingos de 10 a 12.30 y de 16 a 19 h.

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Dirección: Planes 1400, Caballito.

OPCIONES CLÁSICAS EN LA BOQUE DE PALERMO La Boque de Palermo: Soler 5101. En La Boque de Palermo, el huevo ocupa un lugar destacado en distintas preparaciones disponibles desde el mediodía hasta la noche, donde se incorpora tanto en recetas de raíz porteña como en propuestas con inspiración ibérica. Entre los platitos, la tortilla combina huevo con papas picadas y se sirve en una preparación generosa y de textura tierna, con la posibilidad de sumar diferentes toppings. En la parrilla, el bife porteño de 400 gramos llega acompañado por una base de papas y morrón asado y se corona con un huevo frito, preparado para aportar una yema untuosa que se integra con la carne y las guarniciones. Para compartir, las papas fritas de doble cocción a caballo se presentan con dos huevos fritos por encima, logrando una combinación contundente en la que el huevo termina de completar el plato y llevarlo al centro de la mesa.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

PARA COMPARTIR EN LISBOA CANTINA Lisboa Cantina, en Caballito: Ferro Carril Oeste, Federico G. Lorca 189. En Lisboa Cantina, el huevo es uno de los grandes protagonistas de una propuesta all day que se disfruta desde la mañana hasta la noche, presente en preparaciones que van desde opciones para comenzar el día hasta platos más contundentes para compartir. Durante las primeras horas, los huevos revueltos se preparan hasta lograr una textura cremosa y se sirven acompañados de tostadas, mientras que la clásica tortilla de papa propone una combinación casera y abundante de huevo y papas. Entre los platos más destacados aparece la Milanesa Lisboa, una generosa milanesa pensada para compartir, que llega tierna, se corta con cuchara y se presenta coronada con huevos fritos, cuyas yemas aportan untuosidad al conjunto. También están las papas fritas, de doble cocción y especialmente crujientes, que pueden servirse con un huevo frito por encima, una combinación sencilla y contundente que puede disfrutarse a lo largo de toda la jornada.

Dirección: Ferro Carril Oeste, Federico G. Lorca 189, Caballito. TAPEO EN A CORUÑA A Coruña, en Versalles: Irigoyen 1801. En A Coruña, la cantina española de Versalles, los huevos rotos son una de las recetas que representan el espíritu de tapeo de la casa. La preparación parte de papas fritas cortadas en cubos, doradas y crocantes, sobre las que se sirven huevos fritos con la yema bien líquida y rodajas de morcilla. Al romperlos, la yema líquida impregna las papas y se mezcla con la morcilla, una de las claves del plato. Se puede pedir en media ración o ración, dos formatos que permiten llevarlo al centro de la mesa y compartir. Para acompañar, hay vermut La Fuerza, sidra de grifo, cerveza Estrella de Galicia en porrón y vinos. El espacio mantiene el perfil de cantina de barrio, con ambiente familiar, servicio cercano y mesas en la vereda. Dirección: Irigoyen 1801, Versalles.

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