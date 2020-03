El costo de actuar ante el cambio climático

El cambio climático transformará radicalmente a la sociedad. Y esto sucederá de todos modos, ya sea que actuemos correctamente o que fracasemos en hacerlo. En el primer caso, los cambios sociales, tecnológicos y económicos que debemos impulsar nos conducirán a un mundo bien diferente al que hoy conocemos, pero podremos atenuar los impactos negativos del cambio climático. Si no lo hacemos, nuestro entorno natural y social se trasformará de forma negativa y caótica. Es claro, que es preferible que administremos los cambios, pero no es una tarea sencilla, y difícilmente pueda realizarse si no contamos con un marco político transparente, democrático y de gran dinámica social y cultural.