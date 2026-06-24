El posteo de Messi en el día de su cumpleaños 39 y en pleno Mundial

Después del doblete ante Austria, el capitán alcanzó los 18 tantos y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

Lionel Messi se mostró entrenando con la Selección y el video ya tiene millones de vistas.

Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio en pleno Mundial 2026 y como protagonista absoluto de la Selección Argentina.

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El capitán llega tras dos partidos en fase de grupos en los que marcó la totalidad de los goles del equipo: un hat-trick ante Argelia y un doblete frente a Austria , encuentro en el que además alcanzó el récord histórico de máximo goleador de la Copa del Mundo con 18 tantos.

En el día de su cumpleaños número 39 y en pleno Mundial, Lionel Messi compartió una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral entre los hinchas de todo el mundo. El posteo supera los 5.3 millones de Me gusta , 155.000 comentarios y 197.000 compartidos.

En el video, el capitán se muestra entrenando con la indumentaria oficial de la Selección, en una sesión de preparación previa al próximo partido con Jordania. El 10 lo acompañó con el tema "Tierra de Campeones", de La T y La M, un guiño al presente del equipo.

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Messi rompe récords en este Mundial 2026

Lionel Messi alcanzó y superó varias marcas históricas durante el Mundial 2026, según estadísticas oficiales de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

Con 18 goles, el argentino se convirtió el máximo goleador histórico del torneo, superando los 16 del alemán Miroslav Klose, registro vigente desde 2014. El organismo contabiliza sus tantos desde su debut mundialista en 2006 ante Serbia y Montenegro hasta la actualidad.

El registro del capitán en esta edición incluye, además, una seguidilla de actuaciones determinantes: convirtió un hat-trick ante Argelia y volvió a marcar un doblete frente a Austria, lo que lo llevó a sumar cinco goles solo dos partidos y nueve tantos en sus últimos seis encuentros.

El rosarino estiró varias marcas individuales y colectivas. Llegó a 28 partidos disputados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el futbolista con más presencias en la historia del torneo. También acumula 18 victorias mundialistas, el registro más alto alcanzado por un jugador en la competencia.

messi austria @seleccionargentina Lionel Messi, inoxidable: doblete ante Austria y máximo goleador de la historia de los mundiales. @seleccionargentina

Otro de los datos destacados, es su racha de seis partidos consecutivos marcando en distintas ediciones (Australia, Países Bajos, Croacia, Francia en 2022, Argelia y Austria en 2026), igualando a Just Fontaine y Jairzinho.

En el apartado ofensivo, alcanzó otra cifra inédita: es el jugador con más penales ejecutados con 7 remates, aunque también acumula el récord compartido de penales fallados en tiempo reglamentario, con tres.

Según el Guinness World Records, es el futbolista con más minutos disputados en la historia del torneo, con 2.489, y el primero en abrir el marcador en diez partidos distintos de Copa del Mundo.