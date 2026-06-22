Miroslav Klose se rindió ante Lionel Messi tras perder su récord: "Es el mejor futbolista de todos los tiempos"

Lionel Messi sigue haciendo historia. Ante Austria terminó de superar la marca de goles del alemán que había igualado en el partido frente a Algeria en el debut del Mundial 2026.

Miroslav Klose se convirtió en una leyenda del fútbol por lograr el récord de mayor cantidad de goles en la historia de los mundiales en 2014, cuando cerró su ciclo con la selección de Alemania en el Mundial de Brasil con 16 goles . A partir de este lunes, será recordado por el delantero que fue superado por Lionel Messi , que gracias a su doblete ante Austria en el Mundial 2026 , estiró la marca a 18 tantos .

A raíz de esto, Klose decidió pronunciarse para saludar y rendirse de elogios ante el astro argentino: “Messi no es para nada malo, ja. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos” , y sentenció: “¡Felicitaciones, campeón!” .

Esta no fue la única vez que el delantero alemán apareció para hablar de su récord y la posibilidad de que Messi lo supere: “No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio”, dijo antes del comienzo de la cita mundialista de 2026, avecinando lo que iba a pasar tan solo a 11 días del comienzo del mismo.

Por su parte, Lionel Messi ya le dedicó unas palabras a la marca histórica hace unos días, cuando la igualó en el partido ante Argelia, y recalcó lo que es verdaderamente importante para él: “Es un honor estar en esta lista por lo que representa, pero creo que no significa nada. Al final es una estadística y nada más. Es un orgullo estar ahí, pero Ronaldo (Nazario) es uno de los más grandes que yo vi y no está primero, o sea que queda solo en eso: una estadística”, sentenció el “10”.

Ronaldo habló sobre lo que dijo Messi

messi y ronaldo

El campeón del Mundo con Brasil en Estados Unidos 1998 y en Corea-Japón 2002, escuchó las palabras de Leo y le respondió: “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor de todos los tiempos”.

El astro brasileño no se quedó ahí y, en ese sentido, comentó por qué lo considera mejor que jugadores como Pelé o Diego Armando Maradona: “Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, confesó "O Fenómeno".