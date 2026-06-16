Un chofer de colectivo exigió que un niño con autismo use auriculares y desató un momento de tensión

El chofer había amenazado que si el menor no seguía la indicación, no podría continuar el recorrido. La madre del niño lo denunció y explicó que incluso habían sido impedidos de subir al vehículo.

El pedido del chofer derivó en un momento tenso y una denuncia formal por parte de la madre del menor.

Un tenso episodio se vivió en las últimas horas a bordo de un colectivo de la línea 100 a la altura de Lanús, provincia de Buenos Aires , a raíz de que el chofer pidiera que un nene con autismo se pusiera auriculares. La madre del menor reaccionó tras el pedido del conductor, lo que derivó en la intervención de la Policía.

El hecho, registrado y viralizado en redes sociales, se dio cuando el niño de 10 años utilizaba su celular con el volumen activado, una medida que su madre explicó que empleaba para evitar una crisis emocional.

En ese contexto, el chofer le exigió que utilizara auriculares ya que advirtió que, de lo contrario, no podría continuar el recorrido: “Por más que sea discapacitado, tiene que usar auriculares” , indicó además de agregar que estaba prohibido circular con los parlantes.

Un chofer de colectivo exigió que un niño con autismo usara auriculares

En el video se escucha a varios pasajeros respaldar el reclamo de la mujer: “Hay leyes que amparan a los chicos con discapacidad”, expresó una pasajera. Más tarde en C5N se conoció que la mujer y su hijo habían tenido ya un problema al momento de querer subir a la unidad, cuando el chofer mismo quiso impedírselo.

niño con autismo en el bondi “Hay leyes que amparan a los chicos con discapacidad”, expresó una pasajera. @Argenpoirot

La mamá del niño, identificada como Alejandra, explicó: “Es la segunda vez y me decía que no, que no me iba a abrir la puerta porque cuando frena me hace con la mano que no... El colectivo tiene las cámaras, deberían pedir las cámaras porque ahí está, él me decía con el dedo que no me iba a subir”.

Ante la negativa, Nehemías -su hijo- golpeó la puerta para poder acceder al transporte público. Ya dentro del colectivo, se desató la secuencia por el volumen del celular y la mujer argumentó que, debido a la condición del niño, no era posible colocarle auriculares: “Auricular él no se deja poner, no quiere usar ni gorro. Lo pelo porque le molesta hasta el pelo, ¿te imaginas?“.

La discusión terminó con la intención del chofer de que la Policía interviniera. Sin embargo, los efectivos de la comisaría de Lanús asistieron a la familia, donde pudo radicar la denuncia formal. “Lo único que quiero es que no se vuelva a repetir esto y que ese hombre no vuelva a subirse a un transporte público nunca más”, concluyó.

Aumentan los colectivos en el AMBA desde este lunes: cuánto costará viajar a partir de mañana

A partir de este lunes 15 de junio entrará en vigencia una nueva actualización de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida alcanza tanto a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional como a los servicios ferroviarios metropolitanos y forma parte del esquema de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte puso en marcha a mediados de mayo. En trenes, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, no habrá incrementos mañana sino en julio.

En el caso de los colectivos nacionales, el ajuste será del 2% y alcanzará a las 104 líneas que circulan en el AMBA. De esta manera, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará de $714 a $728,28 para los usuarios que tengan registrada la tarjeta SUBE.